Montemurlo in festa per Jacopo Luchini | è di nuovo oro in Coppa del Mondo di parasnowboard

Montemurlo celebra il ritorno sul podio di Jacopo Luchini, che conquista ancora una volta l’oro in Coppa del Mondo di parasnowboard. La città si riempie di entusiasmo e applausi, mentre il campione torna a dimostrare il suo talento e la sua determinazione. La festa per lui non si ferma, e tutto il paese si prepara a rendere omaggio al suo successo.

Montemurlo (Prato), 11 febbraio 2026 – Montemurlo di nuovo in festa per il suo campione, Jacopo Luchini, che è di nuovo oro in Coppa del Mondo di parasnowboard. A Steamboat infatti, sulle nevi dell’Arizona, teatro della tappa di Coppa del Mondo di parasnowboard, è salito sul gradino più alto del podio. Jacopo Luchini (SB-UL) ha trionfato ancora una volta nella disciplina del Banked Slalom riuscendo a superare lo svizzero Aron Fahrni. Il distacco è stato minimo, appena 13 centesimi, ma sufficiente per salire sul gradino più alto del podio con il tempo di 55.27. Bene anche l’altro azzurro in gara, Riccardo Cardani, che ha vinto la small final in 56. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tra poche settimane, Jacopo Luchini si prepara a debuttare alle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026.

