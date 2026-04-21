Monopoli-Foggia scontri e invasione di campo | arrestati tre ultras rossoneri

Durante la partita tra Monopoli e Foggia, si sono verificati scontri tra i tifosi e un’ invasione di campo. Tre ultras del Foggia sono stati fermati e arrestati questa mattina dalla Polizia, che ha eseguito gli arresti in flagranza differita. L’evento ha causato momenti di tensione tra le due tifoserie e ha interrotto il normale svolgimento della partita.

Disordini e invasione di campo durante Monopoli-Foggia, tre ultras foggiani sono stati arrestati. Ad eseguire, questa mattina, l’arresto in flagranza differita, è stata la Polizia di Bari. I tre ultras del Foggia calcio, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di resistenza e violenza nei confronti di incaricato di pubblico servizio e invasione del terreno di gioco nel corso di manifestazioni sportive, e del lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. La partita al Veneziani I fatti si riferiscono all’incontro di calcio Monopoli - Foggia che si è disputato domenica sera allo stadio Veneziani di Monopoli.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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