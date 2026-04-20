Follia in Monopoli-Foggia gli ultras fanno invasione di campo e vengono arrestati

Durante il derby pugliese tra Monopoli e Foggia, nel Girone C di Serie C, si sono verificati momenti di tensione quando alcuni ultras sono entrati in campo. L'invasione si è conclusa con l'arresto di diverse persone coinvolte. La partita si è svolta allo stadio Veneziani e si è conclusa senza ulteriori incidenti. La polizia ha intervenuto immediatamente per gestire la situazione.

Momenti di tensione durante il derby pugliese Monopoli-Foggia: il match del Girone C di Serie C giocato allo stadio Veneziani, è terminato con un'invasione di campo. Sul punteggio di 1-0 per la squadra di casa, il match è stato interrotto nel recupero dopo che una parte del settore ospiti, che ospitava i tifosi foggiani, si è resa protagonista dei disordini che hanno costretto a chiudere la contesa anzitempo. Prima il lancio di un fumogeno, poi l’apertura di un varco che ha permesso ad alcuni ultras rossoneri di entrare sul terreno di gioco, con l'obiettivo di avvicinarsi ai calciatori, immediatamente rientrati negli spogliatoi per motivi di sicurezza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Follia in Monopoli-Foggia, gli ultras fanno invasione di campo e vengono arrestati Notizie correlate In Monopoli-Foggia invasione finale di incappucciati: arrestati in campo!La serata di Serie C è tutta da dimenticare per l'episodio accaduto in Monopoli-Foggia, finita 1-0. Vergogna a Monopoli: invasione degli ultras del Foggia, incappucciati danno la caccia ai calciatori. Un arresto in campoL’ennesima vergogna del calcio italiano si consuma domenica sera a Monopoli, ma i protagonisti sono gli ultras del Foggia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Follia in Monopoli-Foggia: invasione di ultras incappucciati, poi arrestati in campo. Cosa è successo durante la partita di Serie C; Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo con il passamontagna per aggredire i calciatori; Foggia, follia a Monopoli: invasione di campo, aggressione ad uno steward; Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo. La polizia interviene. Caos in Monopoli-Foggia, invasione dei tifosi in campo: risse e arresti, cosa è successoAttimi di tensione nel corso di Monopoli-Foggia, gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, vinta con il finale di 1-0 dai padroni di casa grazie a un gol di Fall. La partita ... corrieredellosport.it Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo con il passamontagna per aggredire i calciatoriCi sono stati momenti di grandissima tensione al termine del derby pugliese tra Monopoli e Foggia. A pochi istanti dal fischio finale alcuni tifosi ospiti con passamontagna hanno invaso il ... ilmattino.it Monopoli-Foggia, partita sospesa per disordini: rossoneri in crisi #stadio #foggia #tifosi #invasione #video - facebook.com facebook Invasione di campo in #Monopoli- #Foggia. La Lega Pro: “Comportamenti simili non sono tollerabili” x.com