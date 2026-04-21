Invasione di campo lancio di fumogeni steward aggredito a Monopoli | arrestati tre supporters del Foggia Polizia

Domenica sera a Monopoli, durante una partita di calcio, alcuni supporter del Foggia sono entrati in campo dopo la sconfitta della loro squadra. La presenza di fumogeni è stata segnalata, mentre uno steward è stato aggredito. La polizia ha arrestato tre persone coinvolte nell’accaduto. L’episodio ha generato tensione tra le forze dell’ordine e i tifosi presenti allo stadio.

Siccome il Foggia perdeva a Monopoli c’è stato chi, domenica sera, ha pensato bene di invadere il campo. Prima della partita erano stati lanciati anche fumogeni. Poi, nel parapiglia, è stato aggredito anche uno steward dello stadio “Veneziani”. È stato anche necessario sospendere la partita, durante il recupero. Oggi sono stati arrestati dalla polizia tre supporters rossoneri. In tema di giustizia sportiva il Foggia dovrà giocare quattro partite casalinghe a porte chiuse. L'articolo Invasione di campo, lancio di fumogeni, steward aggredito a Monopoli: arrestati tre supporters del Foggia Polizia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Invasione di campo, lancio di fumogeni, steward aggredito a Monopoli: arrestati tre supporters del Foggia Polizia Notizie correlate Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggreditoTensione allo stadio “Veneziani” di Monopoli, dove la partita dei padroni di casa contro il Foggia, giocata nella serata di ieri, domenica 19 aprile,... Leggi anche: Monopoli Foggia, è follia! Invasione di campo, steward aggredito e rossoneri a un passo dalla Serie D. La ricostruzione di quanto accaduto! Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Invasione di campo, atti violenti e lancio di fumogeni e petardi: tifosi rossoneri puniti con 4 gare a porte chiuse; Monopoli-Foggia, caos nel finale: invasione di campo dei tifosi ospiti, steward aggredito; Invasione di campo dei tifosi durante Monopoli-Foggia: partita sospesa e giocatori negli spogliatoi; Monopoli-Foggia sospesa nel recupero: lancio di fumogeni e invasione di campo. Invasione di campo Monopoli – Foggia, emesse misure cautelari nei confronti dei responsabiliSono state notificate ed eseguite nella mattinata di oggi misure cautelari nei confronti di alcuni dei responsabili dell’invasione di campo avvenuta nel finale della partita Monopoli-Foggia la scorsa ... foggiacittaaperta.it Monopoli-Foggia, scontri e invasione di campo: arrestati tre ultras rossoneriDisordini e invasione di campo durante Monopoli-Foggia, tre ultras foggiani sono stati arrestati. Ad eseguire, questa mattina, l’arresto in ... msn.com Invasione di campo, pugno ad uno steward e lancio di petardi e fumogeni durante Monopoli-Foggia: arrestati 3 ultras foggiani #puglia #foggia #calcio #invasione #tifosi #arresti #cronaca - facebook.com facebook Invasione di campo degli ultras, quattro gare a porte chiuse per il Foggia x.com