Monia & the Saints Band - The best of the greatest hits

Una serata di musica dal vivo sta per prendere il via, con Monia & The Saints Band pronta a salire sul palco. La band ripercorrerà i maggiori successi della musica italiana e internazionale, reinterpretandoli in modo coinvolgente. Lo spettacolo promette di portare energia e emozioni al pubblico presente. La scaletta include brani iconici di diversi generi, scelti per far vivere un'esperienza musicale completa.

Preparatevi a vivere una serata speciale all’insegna della musica dal vivo, delle emozioni e dell’energia travolgente! Monia & The Saints Band torna sul palco con uno spettacolo coinvolgente che ripercorre i più grandi successi della musica italiana e internazionale, reinterpretati con.🔗 Leggi su Veronasera.it Inside the Vatican: Who really holds the power Notizie correlate Monia & the Saints Band: un viaggio travolgente negli 80's greatest hitsEnergia pura, groove irresistibile e una passione autentica per la grande musica: Monia & The Saints Band venerdì 13 febbraio dalle 21:30 riportano... Monia & the Saints Band: i greatest hits dal vivo al Trend-UpScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Una serata di grande... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Monia & the Saints Band accendono Negrar con i greatest hit's anni '80 il 17 aprile 2026. Monia & the Saints Band - The best of the greatest hitsPreparatevi a vivere una serata speciale all’insegna della musica dal vivo, delle emozioni e dell’energia travolgente! Monia & The Saints Band torna sul palco con uno spettacolo coinvolgente che riper ... veronasera.it Monia & the Saints Band accendono Negrar con i greatest hit's anni '80La musica intramontabile degli anni ’80 torna protagonista a Negrar con una serata tutta da vivere. Venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 21.30, il palco del Trend-up ospiterà Monia & The Saints Band ... veronasera.it