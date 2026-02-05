Monia & the Saints Band | un viaggio travolgente negli 80' s greatest hits

Venerdì sera il palco del Trend-up di Negrar si anima con la musica di Monia & The Saints Band. La band porta sul palco gli hit più famosi degli anni ’80, rivisitandoli con energia e un tocco moderno. Lo spettacolo inizia alle 21:30 e promette di far ballare il pubblico con i grandi classici di quel decennio.

Energia pura, groove irresistibile e una passione autentica per la grande musica: Monia & The Saints Band venerdì 13 febbraio dalle 21:30 riportano sul palco del Trend-up di Negrar il meglio degli anni ’80, reinterpretando i grandi classici con stile, carattere e un sound contemporaneo. Alla voce, Monia Santoni conquista il pubblico con timbro potente e grande versatilità, capace di passare con naturalezza dal rock al pop, dal Rhythm & Blues alla disco music. A costruire l’architettura sonora c’è Franco Dal Mas alle tastiere, che arricchisce ogni brano con atmosfere iconiche e arrangiamenti curati.🔗 Leggi su Veronasera.it

