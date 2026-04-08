Il 18 aprile prossimo l’evento In cammino con Don Bosco torna a colorare le terre monferrine, con l’apertura ufficiale delle prenotazioni per l’appuntamento. L’iniziativa nasce dal successo ottenuto lo scorso 18 ottobre, quando i partecipanti avevano percorso la tappa 2 dei Cammini Monferrini di Don Bosco tra Montechiaro e Portacomaro. Questa nuova esperienza si sposterà sulla tappa 3, grazie alla collaborazione dei Comuni di Vignale, Viarigi, Montemagno, Grana Monferrato, Scurzolengo e Portacomaro. I partecipanti potranno immergersi in un paesaggio fatto di campi, prati e vigne, riscoprendo i luoghi che Don Bosco e i suoi allievi frequentarono durante le loro escursioni tra il 1862 e il 1864. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monferrato, due percorsi tra storia e natura con Don Bosco

Mens Sana a Casale Monferrato. La carica di coach Vecchi. Ora c’è il Don Bosco Crocetta sulla strada del CostoneTorna in campo questa sera la Note di Siena attesa dalla difficile trasferta di Casale Monferrato (palla a due alle 20,30).

Il Parco Valle Lambro da scoprire. Nuovi percorsi fra storia e naturaEsperienze immersive lungo i sentieri nel verde e le trame d’acqua della Brianza, tra ciliegi centenari, foliage, bevere e torrenti, esempi di...