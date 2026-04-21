Monete e francobolli vaticani un' intesa tra Vaticano e Poligrafico

È stata annunciata un’accordo tra il Vaticano e il Poligrafico per la realizzazione di nuove monete e francobolli appartenenti allo Stato della Città del Vaticano. I progetti prevedono la creazione di emissioni che saranno utilizzate per scopi ufficiali, con dettagli ancora da definire. La collaborazione tra le due entità riguarda esclusivamente la produzione di questi materiali, senza ulteriori informazioni su eventuali caratteristiche o date di emissione.

Progetti creativi per la realizzazione di monete e francobolli emessi dallo Stato della Città del Vaticano. Gli studenti dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato da oggi hanno l'opportunità di proporre al Governatorato dello Stato della Città del Vaticano idee e progetti per nuove emissioni. Il Protocollo d'intesa, sottoscritto dal presidente del Governatorato, suor Raffaella Petrini, e dall'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Michele Sciscioli, "rappresenta - si legge nella nota - un riconoscimento straordinario per la storica Scuola della Zecca dello Stato, dal 1907 patrimonio del sistema culturale e formativo italiano, e un'ulteriore testimonianza della volontà del Governatorato di investire concretamente sui giovani talenti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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