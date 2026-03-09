In Fiera torna C' era una volta | in esposizione monete francobolli d' epoca e abbigliamento vintage

A Cesena Fiera torna l’appuntamento mensile dedicato all’antiquariato e al modernariato. Nei padiglioni vengono esposte monete, medaglie e francobolli d’epoca, attirando appassionati e collezionisti. La mostra-mercato si svolge sabato 14 e domenica 15 marzo nell’ambito di “C’era una volta”, un evento che mette in mostra oggetti legati alla storia e al collezionismo.

Monete, medaglie e francobolli ancora protagonisti nei padiglioni di Cesena Fiera. Sabato 14 e domenica 15 marzo, infatti, nell'ambito di "C'era una volta", l'appuntamento mensile dedicato all'antiquariato e al modernariato, si terrà la mostra-mercato incentrata sulla filatelia e sulla numismatica, che arriva alla terza edizione ospitando circa 35 espositori specializzati in monetazione antica e moderna, euro, cartamoneta italiana ed estera, medaglistica e filatelia. Fra le presenze da segnalare, quella di Numismatica Felsinea Srl di Bologna che proprio nel corso della manifestazione presenterà in anteprima il suo nuovo "Listino a prezzi fissi n.