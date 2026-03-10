C’era una volta in vetrina monete antiche e francobolli

Sabato e domenica, nei padiglioni di Cesena Fiera, espositori presentano monete antiche, medaglie e francobolli di diverse epoche. Sono in mostra collezioni di pezzi rari e curiosità provenienti da vari Paesi, attirando appassionati e collezionisti. L’evento si svolge in due giorni, con ingressi aperti al pubblico e possibilità di acquisto o scambio di oggetti.

Monete, medaglie e francobolli ancora protagonisti nei padiglioni di Cesena Fiera. Sabato e domenica, nell’ambito di “C’era una volta”, si terrà la mostra mercato incentrata sulla filatelia e sulla numismatica, che arriva alla terza edizione ospitando circa 35 espositori specializzati in monetazione antica e moderna, euro, cartamoneta italiana ed estera, medaglistica e filatelia. Fra le presenze da segnalare, quella di Numismatica Felsinea Srl di Bologna che proprio nel corso della manifestazione presenterà in anteprima il suo nuovo “Listino a prezzi fissi n. 24”, monete di Casa Savoia e Regno di Sardegna e d’Italia, ma anche numerose medaglie, anche di grande modulo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

