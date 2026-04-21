Mondragone l’ex assessore smentisce i clan | Ho solo agito bene

L’ex assessore all’ambiente di Mondragone ha diffuso una comunicazione ufficiale in cui respinge le accuse di rapporti con il clan Zagaria-Capaldo. La questione riguarda un servizio di ritiro degli indumenti usati, per il quale si era ipotizzato un possibile legame con organizzazioni criminali. La richiesta di rettifica è stata inviata per chiarire la posizione e precisare che le sue azioni sono state esclusivamente legate a funzioni amministrative.

L’ex assessore all’ambiente di Mondragone, Antonio Federico, ha inviato una formale richiesta di rettifica per respingere le accuse di legami con il clan Zagaria-Capaldo riportate in un servizio riguardante l’assegnazione di un appalto per il ritiro degli indumenti usati. La contestazione colpisce il titolo e il corpo del testo che collegavano il a Franco Lombardi e Giovanni Zannini in un presunto accordo per favorire un pezzamificio locale. La difesa di Federico tra autonomia politica e gestione amministrativa. Antonio Federico contesta duramente la definizione ricevuta nei confronti della sua figura, rifiutando categoricamente l’etichetta di ambasciatore del clan Zagaria-Capaldo o di fedelissimo di Giovanni Zannini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondragone, l’ex assessore smentisce i clan: “Ho solo agito bene Notizie correlate Leggi anche: Mof ad Aversa, assessore Di Palma: “Lavori tra 30 giorni. Atti in procura? Ho agito in trasparenza” Il Qatar perde un quinto del gas. Netanyahu: "Ho agito da solo su South Pars"? GIORNO 21 - I FATTI PRINCIPALI, IN BREVE Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, l'Iran ha colpito con missili e droni le infrastrutture energetiche... Contenuti di approfondimento Si parla di: Business dei rifiuti nelle mani del clan, spunta 'tangente' da tremila euro all'ex assessore. Mondragone, Ambc: Un Federatore per aprire a sinistra il Cantiere dell’AlternativaMondragone (Caserta) – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Ambc – Associazione Mondragone Bene Comune: «Abbiamo visto come l’astensionismo stia distruggendo ... pupia.tv Mondragone, Comune si defila dal processo all’ex comandante della polizia locale BonugliaIl Comune di Mondragone non si è costituito parte civile nel procedimento penale a carico di David Bonuglia, ex comandante della Polizia Locale arrestato nel giugno scorso con le accuse di corruzione, ... napoli.repubblica.it