Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, l'Iran ha lanciato missili e droni contro infrastrutture energetiche situate in Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. L'offensiva è avvenuta in risposta a un attacco israeliano al giacimento di South Pars, mentre Netanyahu ha dichiarato di aver agito da solo su questa questione. Il Qatar ha subito una perdita di circa un quinto del suo gas.

? GIORNO 21 - I FATTI PRINCIPALI, IN BREVE Nella notte tra il 19 e il 20 marzo, l'Iran ha colpito con missili e droni le infrastrutture energetiche di Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, in risposta all'attacco israeliano di mercoledì al giacimento di South Pars. La raffineria kuwaitiana di Mina al-Ahmadi è stata colpita da più ondate di droni. La raffineria saudita Samref di Yanbu è stata presa di mira sulla costa del Mar Rosso mentre Abu Dhabi ha chiuso gli impianti di gas di Habshan dopo intercettazioni sui siti. QatarEnergy ha dichiarato "forza maggiore" sull'intera produzione di gnl dopo i gravi danni a Ras Laffan: il ministro dell'energia di Doha ha stimato una perdita di 20 miliardi di dollari annui e cinque anni di lavori per il ripristino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Qatar perde un quinto del gas. Netanyahu: "Ho agito da solo su South Pars"

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