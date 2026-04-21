L’Iran sta considerando un possibile ritiro dai prossimi Mondiali di calcio, decisione che verrà discussa dal Consiglio di Sicurezza Nazionale del paese. La questione riguarda la partecipazione della nazionale iraniana alla competizione internazionale, con l’eventualità di un forfait che potrebbe aprire la strada a un super playoff. La situazione si sta sviluppando in un contesto di tensioni politiche e decisioni interne.

La partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali di calcio è attualmente oggetto di una valutazione politica che coinvolgerà direttamente il Consiglio di Sicurezza Nazionale del Paese. La decisione finale, che determinerà se la squadra nazionale si presenterà alla competizione o meno, resta nelle mani del governo iraniano in funzione delle condizioni di sicurezza dei propri atleti e della gestione delle tensioni con il Paese ospitante. Ahmad Donyamali, responsabile per lo Sport e la Gioventù in Iran, ha chiarito oggi, martedì 21 aprile, che l’obiettivo primario rimane la preparazione tecnica della compagine. Per questo motivo, è già stato pianificato un ritiro sportivo per il 21 maggio, dove i giocatori trascorreranno circa una settimana per allenarsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali in bilico: l’Iran minaccia il forfait, scatta il super playoff

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