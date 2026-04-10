L’Iran potrebbe non partecipare ai Mondiali di calcio del 2026, secondo alcune indiscrezioni. La FIFA sta considerando un nuovo formato di qualificazione, che include un super-playoff e potrebbe coinvolgere anche l’Italia. Le 48 squadre ammesse alla competizione sono già state annunciate, ma non si esclude che ci possano essere modifiche legate alle qualificazioni o a eventuali esclusioni.

Le 48 squadre che prenderanno parte ai Mondiali di calcio 2026 sono già state ufficializzate e decise. Tutto vero? Ne siamo davvero sicuri? Secondo quanto riportato da The Athletic, molto ancora bolle in pentola e, di riflesso, anche la nazionale italiana potrebbe essere coinvolta da uno scenario quanto mai imprevisto e di non semplice lettura dopo la dolorosa sconfitta nella finale dei playoff contro la Bosnia della scorsa settimana. Cosa starebbe accadendo in casa FIFA? Tutto ruota attorno all’Iran. Per le ben note vicende legate alla guerra che mettono Teheran contro Stati Uniti ed Israele, la Nazione asiatica starebbe valutando seriamente l’opportunità di non prendere parte alla manifestazione iridata che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Iran si ritirerà dai Mondiali di calcio 2026? La FIFA valuta un super-playoff che potrebbe riguardare anche l’Italia…

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Temi più discussi: Mondiali 2026: l'Iran conferma la partecipazione; Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Mondiali, ripescaggio Italia se l’Iran si ritira? Cosa dice il regolamento; Italia ripescata ai Mondiali 2026? Quante sono le probabilità (reali) se l’Iran si ritira.

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L’Italia non si è qualificata. Né ai mondiali di calcio (ai quali non partecipa dal 2018), né alla Biennale Arte di Venezia (né tanto meno a Manifesta nella Ruhr). Intervista a Oscar Giaconia - facebook.com facebook

Ormai aver visto l'Italia giocare i mondiali di calcio è una cosa vintage... Ne ho anche visti vincere 2, sono proprio vecchia x.com