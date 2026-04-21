Iran verso il forfait ai Mondiali? Spunta l’ipotesi che può riaprire la porta all’Italia

Si fa strada l’ipotesi che l’Iran potrebbe rinunciare a partecipare ai prossimi Mondiali, una decisione che potrebbe portare a cambiamenti nelle qualificazioni. La Fifa starebbe valutando un possibile ritiro della nazionale asiatica e, in alternativa, si ipotizza un playoff che potrebbe coinvolgere anche l’Italia. Questi sviluppi potrebbero influenzare il quadro delle qualificazioni in vista dell’evento mondiale.

Il possibile ritiro della nazionale asiatica apre scenari inattesi: dalla scelta diretta della Fifa al super playoff che potrebbe coinvolgere anche gli azzurri. Il futuro dell’Iran national football team ai FIFA World Cup 2026 resta incerto e, proprio da questa situazione, potrebbe nascere uno scenario che riaccende le speranze dell’Italy national football team. Il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali ha spiegato che la decisione finale sulla partecipazione al Mondiale dipenderà dal governo e dalle condizioni di sicurezza. La squadra è comunque attesa in ritiro il 21 maggio, ma l’eventuale presenza alla rassegna iridata resta legata agli sviluppi diplomatici con il Paese ospitante.🔗 Leggi su Sportface.it

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