Durante la 64ª edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, il presidente del Senato ha parlato di vari argomenti, tra cui il calcio e i prossimi Mondiali. In particolare, ha dichiarato che, in assenza dell’Italia, tiferà per l’Argentina. Le sue parole hanno attirato l’attenzione dei presenti, che hanno seguito con interesse le sue affermazioni sui grandi eventi sportivi in programma.

(LaPresse) In occasione della 64ª edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha commentato alcuni temi legati al calcio, soffermandosi anche sui prossimi Mondiali. Alla domanda su quale nazionale sosterrà in assenza dell’Italia, La Russa ha risposto senza esitazioni: Argentina. «Ho sempre tifato Argentina ai Mondiali quando l’Italia veniva eliminata, perché forse è la nazione con più italiani dopo l’Italia», ha dichiarato. Interpellato su altri temi politici, ha preferito non entrare nel merito: «Questa è un’intervista sul calcio», ha precisato, evitando di commentare il decreto Sicurezza.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, La Russa: "Senza Italia tiferò Argentina"

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