Amichevoli facili e molto redditizie | lo strano caso dell’Argentina che per la prima volta arriva ai Mondiali senza aver mai affrontato una squadra europea

L’Argentina ha recentemente disputato diverse partite amichevoli contro squadre considerate più deboli, alcune già concluse e altre ancora in programma. Questi incontri, caratterizzati da vittorie facili e spesso molto redditizie, sono stati parte di un percorso che ha portato la nazionale sudamericana alla partecipazione ai prossimi Mondiali senza aver mai affrontato una squadra europea durante le amichevoli.

Non sono passate inosservate una serie di partite amichevoli, alcune già disputate e altre ancora in programma, che vedono l’Argentina confrontarsi con squadre sulla carta molto meno forti di lei. Dopo la partita contro la Mauritania, 115° nel ranking FIFA, vinta dall’Argentina lo scorso venerdì con un 2-0, la prossima in calendario sarà quella contro lo Zambia, 91° in classifica, contro cui giocherà il 31 marzo. Ma perché l’Argentina, vincitrice della Coppa del Mondo FIFA 2022, non ha affrontato nessuna delle prime 20 squadre del ranking FIFA, mentre il Brasile ha già affrontato 10 squadre di élite? Se l’è domandato il quotidiano sportivo L’Équipe, a tre mesi dall’inizio dei Mondiali 2026 che si svolgeranno in Messico, Canada e Stati Uniti dall’11 giugno al 19 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

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