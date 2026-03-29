La nazionale argentina di calcio si prepara per i Mondiali 2026 senza aver disputato incontri con squadre europee nelle ultime amichevoli. Finora, ha affrontato esclusivamente avversari provenienti da altre confederazioni. La squadra partirà per la competizione senza aver testato le proprie capacità contro squadre europee nel corso delle partite di preparazione recenti.

La nazionale argentina di calcio si appresta a raggiungere la Coppa del Mondo 2026 senza aver mai affrontato una squadra europea nelle sue recenti amichevoli. Questo scenario, che vede l’Albiceleste impegnarsi contro avversari con un posizionamento medio nell’85ª posizione della classifica FIFA, pone interrogativi sulla preparazione tattica e sulla strategia di scouting per il grande torneo estivo. Mentre il calendario prevede sfide contro nazioni come Mauritania e Zambia, emerge una netta divergenza rispetto alle abitudini tradizionali delle selezioni top. L’assenza totale di match contro le prime venti squadre mondiali, in contrasto con la strategia del Brasile che ha già testato dieci avversari d’élite, suggerisce una scelta volontaria basata su criteri economici e logistici piuttosto che puramente sportivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’Argentina arriva senza sfide europee, solo avversari

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