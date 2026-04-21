Il Mondiale del 1982, giocato in Spagna, resta nella memoria per molte ragioni. L’Italia vinse la finale contro la Germania Ovest l’11 luglio, conquistando il titolo mondiale dopo 44 anni. Durante la manifestazione, si ricordano momenti come l’urlo di Pertini, allora presidente della Repubblica, e lo spettacolo con il trofeo che venne portato in giro tra i tifosi. La vittoria cambiò per sempre il volto del calcio italiano.

L’Italia torna a guardare al tetto del mondo dopo un intervallo di 44 anni, ripercorrendo le tappe emotive che portarono la nazionale al trionfo contro la Germania Ovest l’11 luglio 1982. Il ricordo si accende con i momenti iconici vissuti nello stadio Santiago Bernabeu, dove il successo azzurro fu sancito da gesti che sono diventati leggenda sportiva e sociale. Il volto umano della vittoria tra gloria sportiva e diplomazia. La conquista del mondiale non fu solo una questione di tattica sul campo, ma un evento che coinvolse le massime istituzioni del Paese in modi profondamente umani. Mentre Marco Tardelli esplodeva in un grido liberatorio subito dopo il secondo gol segnato contro la selezione tedesca, portando il punteggio sul 2-0, la tribuna d’onore del Bernabeu testimoniava un altro tipo di emozione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiale 1982: l’urlo di Pertini e lo scopone con il trofeo

Mondiali '82: Cosa disse davvero Pertini al Re di Spagna Il labiale che ha fatto la storia.

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