Dopo 44 anni, l’Italia torna a qualificarsi per un mondiale. La partita contro la Germania Ovest, giocata l’11 luglio 1982, è passata alla storia come uno dei momenti più memorabili del calcio italiano. Durante il match, sono rimasti impressi alcuni episodi e immagini che hanno segnato quella vittoria, tra cui l’urlo di un ex presidente della repubblica che ha accompagnato il trionfo della nazionale.

Tre le immagini passate alla storia del grande match con la Germania, allora Germania Ovest, con cui l’Italia del calcio ottenne uno storico successo al Campionato del Mondo di calcio l’11 luglio 1982. La prima è quella dell’urlo di Marco Tardelli dopo il gol del 2-0. La seconda è l’esultanza irrefrenabile del presidente della Repubblica, Sandro Pertini, nella tribuna d’onore del Santiago Bernabeu, davanti a re Juan Carlos e al cancelliere Helmut Schmidt. La terza è la partita a scopone, con la coppa sul tavolino, fra il presidente, Dino Zoff, Franco Causio e il ct Enzo Bearzot. Alla finale, notava l’inviato Marco Nozza, il presidente "esaurito in fretta il cerimoniale, si è precipitato a trovare gli azzurri: un bacio, un abbraccio, una buona parola per tutti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Italia da mondiale dopo 44 anni. L’urlo di Pertini

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