Mondadori vola | dividendi record e strategia per il futuro

Durante l’assemblea di Segrate, il gruppo editoriale ha annunciato i risultati dell’esercizio 2025, confermando la solidità del settore in Italia. La società ha deciso di distribuire dividendi record agli azionisti e ha condiviso le strategie previste per il prossimo futuro. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti e investitori interessati alle prospettive dell’azienda.

La solidità del settore editoriale italiano trova una conferma significativa nell’assemblea di Segrate, dove il gruppo Mondadori ha presentato i risultati dell’esercizio 2025. Marina Berlusconi, alla guida della società, ha sottolineato come la resilienza del mercato del libro rappresenti un segnale positivo per l’intera economia nazionale, evidenziando una struttura patrimoniale capace di sostenere nuove strategie di crescita. Equilibrio tra tradizione editoriale e dinamismo finanziario. I dati economici emersi durante l’incontro degli azionisti delineano un quadro di stabilità operativa che si traduce in benefici diretti per gli investitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondadori vola: dividendi record e strategia per il futuro Notizie correlate MFE vola nel 2025: utile raddoppia e dividendi record a 154 milioniIl bilancio consolidato di Mfe- per l’anno 2025 segna un salto di qualità strutturale, con ricavi che hanno superato i 4 miliardi di euro. Leggi anche: Volotea vola alto: 2025 da record e nuovi traguardi per il futuro Aggiornamenti e dibattiti Mondadori, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,154 euroL'assemblea degli azionisti di Mondadori, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre ... teleborsa.it Mondadori, festa per gli azionisti: dividendo più ricco, via libera al buyback e bonus ai verticiL’assemblea approva una cedola da circa 40 milioni, il 10% in più dell’anno prima. Disco verde anche a buyback, performance share e MBO 2026 ... affaritaliani.it