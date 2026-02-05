Volotea vola alto | 2025 da record e nuovi traguardi per il futuro

Volotea chiude il 2025 con risultati record. La compagnia aerea ha annunciato di aver migliorato il proprio indice di soddisfazione dei passeggeri, con un Nps di 58,1 punti a Verona. È un dato che segnala un aumento di quasi 10 punti rispetto all’anno precedente. La compagnia vola alto e guarda già ai nuovi traguardi per il futuro.

Sono ottimi i risultati operativi che ha presentato Volotea. Nel corso del 2025, il vettore ha registrato all'aeroporto Catullo di Verona un Net Promoter Score (Nps), l’indicatore che misura la soddisfazione e la fedeltà dei passeggeri, pari a 58,1 punti, segnando una crescita di quasi 10 punti.🔗 Leggi su Veronasera.it

Volotea, per la compagnia aerea low cost ricavi record nel 2025 puntando sugli scali più piccoliAttesi 840 milioni di euro di ricavi ed ebitda a oltre 190 milioni, con un aumento del 29% rispetto al 2024 La compagnia aerea low cost Volotea, che vola verso più di 110 aeroporti e collega 19 città ... milanofinanza.it

Volotea, focus su Olbia e Alghero: da maggio si vola a Siviglia e LioneDue nuovi collegamenti per la summer 2026: li ha annunciati Volotea, che collegherà Olbia con Siviglia e Alghero con Lione. guidaviaggi.it

