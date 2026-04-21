Monaldi in crisi | 825 genitori protestano contro i trasferimenti

Un gruppo di 825 genitori ha organizzato una protesta contro i recenti trasferimenti di alcuni bambini ricoverati in una struttura sanitaria. Gli avvocati Pisani e Comitale, rappresentanti dei genitori, hanno partecipato alla manifestazione per esprimere il loro dissenso. La protesta si è svolta nelle scorse ore, con i genitori che hanno manifestato davanti alla struttura, chiedendo un intervento per bloccare i trasferimenti.

Gli avvocati Pisani e Comitale, portavoce di un gruppo di 825 genitori dei piccoli pazienti del Monaldi di Napoli, hanno manifestato una profonda preoccupazione nei confronti del presidente della Regione Campania, Fico, a causa della mancanza di riscontri istituzionali dopo l’invio di una richiesta formale tramite PEC avvenuta undici giorni fa. La protesta nasce dalla gestione dei trasferimenti di bambini con patologie cardiache verso strutture fuori regione, in particolare a Roma, per condizioni che potrebbero essere gestite localmente. Il rischio di un depotenziamento delle eccellenze campane. La situazione descritta dai legali evidenzia una dinamica che molti percepiscono come uno smantellamento silenzioso di un reparto che rappresenta un punto di riferimento per tutto il Sud Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monaldi in crisi: 825 genitori protestano contro i trasferimenti Notizie correlate Monaldi, centro trapianti in crisi: genitori chiedono aiuto a Fico per la situazione difficile.Monaldi, centro trapianti in crisi: genitori chiedono aiuto a Fico per la situazione difficile. Ascoli, tradizione in discussione: genitori protestano per il “Bovetto” e la sicurezza a scuola.Ascoli Contesa: La Polemica sul Bovetto Divide Città e Scuole Ascoli Piceno è al centro di un acceso dibattito sulla tradizione del “Bovetto”, una...