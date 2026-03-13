Monaldi centro trapianti in crisi | genitori chiedono aiuto a Fico per la situazione difficile

Da napolipiu.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori di bambini in cura presso il centro trapianti dell’ospedale Monaldi hanno rivolto un appello a Fico, chiedendo interventi per affrontare la difficile situazione che si è creata. La richiesta arriva dopo che si sono verificati problemi nel centro, portando a una crescente preoccupazione tra le famiglie coinvolte. La vicenda ha portato a una richiesta di maggiore trasparenza sulla gestione e le condizioni del centro.

"> Richiesta di Trasparenza dopo la Tragedia al Monaldi. Le famiglie dei pazienti del Centro Trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli si trovano ad affrontare un momento di grande angoscia e incertezza dopo la tragica morte del piccolo Domenico Caliendo. Questo evento ha scosso profondamente la comunità, portando a una richiesta urgente di maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione del centro. Nella lettera aperta indirizzata al Governatore della Campania, Roberto Fico, il Comitato dei genitori dei bambini trapiantati e dei pazienti adulti ha evidenziato una serie di carenze significative nell’organizzazione e nella comunicazione della struttura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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