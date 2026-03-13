Monaldi centro trapianti in crisi | genitori chiedono aiuto a Fico per la situazione difficile

I genitori di bambini in cura presso il centro trapianti dell’ospedale Monaldi hanno rivolto un appello a Fico, chiedendo interventi per affrontare la difficile situazione che si è creata. La richiesta arriva dopo che si sono verificati problemi nel centro, portando a una crescente preoccupazione tra le famiglie coinvolte. La vicenda ha portato a una richiesta di maggiore trasparenza sulla gestione e le condizioni del centro.

"> Richiesta di Trasparenza dopo la Tragedia al Monaldi. Le famiglie dei pazienti del Centro Trapianti dell’ospedale Monaldi di Napoli si trovano ad affrontare un momento di grande angoscia e incertezza dopo la tragica morte del piccolo Domenico Caliendo. Questo evento ha scosso profondamente la comunità, portando a una richiesta urgente di maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione del centro. Nella lettera aperta indirizzata al Governatore della Campania, Roberto Fico, il Comitato dei genitori dei bambini trapiantati e dei pazienti adulti ha evidenziato una serie di carenze significative nell’organizzazione e nella comunicazione della struttura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Monaldi, centro trapianti in crisi: genitori chiedono aiuto a Fico per la situazione difficile. Articoli correlati Fico: «Gravità situazione al Monaldi appresa dai media a febbraio»«La gravità della situazione al Monaldi ho iniziato a saperla da febbraio dalle notizie. Morto Domenico Caliendo, trapianti: la difficile vita del centro per i bambiniSono stati celebrati a dicembre 2024, al Monaldi, i 30 anni di trapianti in Campania: un evento per ripercorrere tutte le tappe segnate dal 15... Contenuti e approfondimenti su Monaldi centro trapianti in crisi... Temi più discussi: Esposti, ricorsi e segnalazioni al Tar: i guai del Monaldi erano iniziati prima di Domenico; Domenico, sotto esame i trapianti pediatrici al Monaldi; Monaldi, centro trapianti nel caos: genitori scrivono a Fico; Monaldi, centro trapianti nel caos: genitori scrivono a Fico. Richiesta a Fico, 'garantire il percorso trapiantologico al Monaldi'Dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo emergono in modo drammatico la disorganizzazione e la mancanza di trasparenza che circondano la gestione del Centro Trapianti del Monaldi. (ANSA) ... ansa.it Domenico, sotto esame i trapianti pediatrici al MonaldiIndagine sulla morte di Domenico al Monaldi: la Procura esamina anni di trapianti pediatrici e tensioni interne nel reparto. stylo24.it Mentre l'ospedale di Napoli finisce sotto inchiesta per il trapianto di cuore fallito, emerge il caso di Mario Fittipaldi: il cardiochirurgo salernitano lavora nel più grande centro trapianti d'Europa, ma al Monaldi era finito in aspettativa per «incompatibilità ambiental - facebook.com facebook Dal 2017 al 2019 il reparto trapianti pediatrici dell’ospedale Monaldi viene chiuso in seguito agli esiti negativi di un’ispezione del Cnt. La riapertura straordinaria nonostante la mancanza degli adeguamenti necessari e la tragedia del piccolo Domenico. x.com