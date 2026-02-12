Ascoli tradizione in discussione | genitori protestano per il Bovetto e la sicurezza a scuola

Ascoli si trova di nuovo al centro di un dibattito acceso. I genitori protestano contro il “Bovetto”, la tradizione che coinvolge i bambini delle scuole primarie, e chiedono maggiore sicurezza. La polemica divide la città, con alcuni che vogliono mantenere vivo il rito e altri che ne evidenziano i rischi. La questione sta creando tensioni tra scuole, famiglie e amministrazione comunale.

Ascoli Contesa: La Polemica sul Bovetto Divide Città e Scuole. Ascoli Piceno è al centro di un acceso dibattito sulla tradizione del “Bovetto”, una rievocazione popolare che coinvolge i bambini delle scuole primarie. La decisione delle insegnanti di non partecipare ufficialmente all’evento ha portato alcuni genitori a organizzare un’uscita anticipata dalle lezioni, in segno di protesta, riaprendo una discussione sulla salvaguardia delle tradizioni locali e sulla necessità di valutare attentamente i rischi connessi alla loro perpetuazione. Radici Storiche e Significato Culturale. La vicenda del Bovetto affonda le sue radici in un passato lontano, testimoniando una tradizione che ha resistito nel tempo, superando anche periodi storici complessi come il fascismo, seppur in forma clandestina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Recenti episodi di violenza vicino alle scuole sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela degli studenti.

