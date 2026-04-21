Momix torna al Politeama Genovese | viaggio onirico nella meraviglia della Natura

Dal 22 al 25 aprile, il gruppo di danza e performance torna a esibirsi nel teatro genovese con lo spettacolo “Botanica - Season 2”. La performance, che si svolge in quattro serate, porta il pubblico in un viaggio che esplora la bellezza della natura attraverso coreografie e effetti visivi. La rassegna si inserisce nella stagione teatrale e presenta un appuntamento di danza contemporanea molto atteso.

L'eleganza dei Momix torna al Politeama Genovese da mercoledì 22 a sabato 25 aprile con “Botanica - Season 2”. La Natura, somma Maestra d’arte, è da sempre la Musa ispiratrice di Moses Pendleton, il visionario ed “ecologico” coreografo dei Momix. In una nuova veste, Pendleton riprende e reinventa.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate “Alla scoperta di Morricone”: l’Ensemble Symphony Orchestra torna al Politeama GenoveseDopo il sold out di ottobre, lunedì 20 aprile ritorna al Politeama Genovese l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno: il tributo... “Rumori fuori scena”: lo spettacolo dei record torna al Politeama Genovese con The Kitchen CompanyDa martedì 7 a giovedì 9 aprile The Kitchen Company torna al Politeama Genovese con “Rumori fuori scena”, una commedia scritta da Michael Frayn e...