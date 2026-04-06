Rumori fuori scena | lo spettacolo dei record torna al Politeama Genovese con The Kitchen Company

Da martedì 7 a giovedì 9 aprile, al Politeama Genovese, va in scena “Rumori fuori scena” interpretata da The Kitchen Company. Lo spettacolo, scritto da Michael Frayn, è una commedia considerata un classico del teatro contemporaneo. La rappresentazione vede il ritorno della compagnia teatrale che aveva già portato in scena questa produzione in precedenza. La pièce si svolge in un teatro durante le prove di una commedia e presenta diversi personaggi e situazioni comiche.

Da martedì 7 a giovedì 9 aprile The Kitchen Company torna al Politeama Genovese con “Rumori fuori scena”, una commedia scritta da Michael Frayn e diventata un vero cult del teatro contemporaneo. Nel 1992 è stata adattata in un film di successo diretto da Peter Bogdanovich, con protagonisti Michael Caine e Christopher Reeve. Capolavoro della comicità teatrale, Rumori fuori scena ha conquistato milioni di spettatori grazie al suo ritmo serrato e alle situazioni esilaranti. La compagnia The Kitchen Company, diretta da Massimo Chiesa, ha totalizzato a Genova 249 repliche con oltre 66.000 spettatori e al Teatro di Fiesole 49 repliche, che hanno reso lo spettacolo il più visto nella scorsa stagione a Firenze e provincia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

I PanPers tornano al Politeama Genovese con il nuovo spettacolo “Terapia di coppia”Martedì 31 marzo i PanPers tornano al Politeama Genovese con “Terapia di coppia”.

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