Elena Morali ha condiviso su social una foto che ha sorpreso i suoi follower, accompagnata da una didascalia in cui parla di sentirsi sopraffatta dall’ansia. La showgirl ha spiegato di attraversare un momento difficile, riconoscendo che non tutti sono disposti a mostrare le proprie vulnerabilità pubblicamente. La sua testimonianza ha suscitato reazioni tra chi le ha scritto parole di sostegno e chi ha apprezzato la sincerità.

Non tutti hanno il coraggio di mostrare le proprie fragilità a tutti, in molti preferiscono apparire sempre felici ma i momento no nella vita capitano ed Elena Morali lo sa bene. L'influencer sui social ha voluto essere sincera con i suoi affezionati fan dicendo che per lei non è un periodo affatto semplice. Tramite le sue storie di Instagram ha detto che in molti la giudicano in base a quello che vedono in tv o sui social, li ha però invitati a pensare che ognuno di noi combatte delle battaglie. Ai suoi seguaci ha detto che da anni affronta alti e bassi, adesso però sta vivendo un periodo del tutto basso. Ha definito la sua una battaglia silenziosa, dopodiché ha detto che avrebbe postato uno scatto per fargli vedere cosa le prova l'ansia fisicamente, anche se per lei è niente rispetto a quello che sente dentro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Momento difficile per Elena Morali: “L’ansia mi mangia da dentro”, la foto spiazza i fan

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