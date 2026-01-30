Elena Morali e la proposta da sogno | Un anello incredibile e nozze da favola ESCLUSIVA

Elena Morali ha ricevuto una proposta di matrimonio da sogno durante il suo compleanno. Il fidanzato Luigi le ha regalato un anello incredibile, trasformando la festa in un momento speciale e indimenticabile. La coppia si prepara ora a vivere un matrimonio da favola.

Una serata di festa trasformata in un momento indimenticabile. Durante il suo compleanno, Elena Morali ha ricevuto dal fidanzato Luigi. Una serata di festa trasformata in un momento indimenticabile. Durante il suo compleanno, Elena Morali ha ricevuto dal fidanzato Luigi Favoloso una proposta di matrimonio a sorpresa, circondata dagli amici più cari. Raggiunta da Novella 2000, Elena ha raccontato tutta la sua felicità «Felicissima! Ti dirò la verità: nell’ultimo anno ho “tartassato” Luigi ogni giorno. Gli dicevo: “Caspita, stiamo insieme da un po’, quando arriva questo anello?”. Guardavo Instagram, vedevo le proposte degli altri e facevo un po’ di pressione psicologica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si preparano al grande giorno.

Durante il compleanno di Elena Morali, Luigi Mario Favoloso le ha fatto una proposta di matrimonio a sorpresa tra amici.

