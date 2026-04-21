In Molise, la sanità si trova a rischio a causa di tagli che interessano gli ospedali di Campobasso e Isernia. La situazione riguarda i servizi sanitari offerti alle comunità locali e le risorse disponibili nelle strutture ospedaliere. La discussione si svolge tra le decisioni prese a livello nazionale e le esigenze specifiche di queste aree. La questione coinvolge direttamente i cittadini e le istituzioni regionali.

Il futuro della sanità molisana si gioca tra i corridoi della politica nazionale e le necessità urgenti dei territori di Campobasso e Isernia. Con la scadenza del 31 marzo ormai superata senza che il Governo abbia fornito risposte chiare, l’allarme lanciato da Avs – Sinistra Italiana del Molise evidenzia un rischio concreto di tagli ai servizi essenziali attraverso il Programma operativo 2026-2028. La gestione commissariale, che vede una nomina della Presidenza del Consiglio con indicazione del Presidente della Regione, sembra muoversi verso decisioni drastiche che potrebbero colpire ospedali, reparti specializzati e la continuità assistenziale in tutta la provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, rischio deserto sanitario: i tagli che minacciano gli ospedali

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