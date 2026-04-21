In un incontro a Bari, il presidente della regione Molise ha partecipato a un evento tecnico incentrato sul sistema GAIA, un progetto dedicato alla digitalizzazione dei porti e alla crescita della logistica nel Sud Italia. La discussione si è concentrata sulle innovazioni tecnologiche e sulle strategie per migliorare le infrastrutture portuali della regione. L’obiettivo principale è affrontare le sfide legate alla modernizzazione del settore portuale e favorire lo sviluppo economico locale.

Il Presidente della Regione Molise, Roberti, ha preso parte a Bari durante un incontro tecnico dedicato al sistema GAIA, focalizzato sulla digitalizzazione dei porti e sullo sviluppo della logistica. Il workshop, organizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ha riunito istituzioni, stakeholder e operatori del settore per discutere come le nuove tecnologie possano incrementare l’efficienza e la competitività delle infrastrutture marittime. L’integrazione tra aree interne e sistemi portuali digitalizzati. Durante i lavori del convegno, il Presidente ha delineato una visione in cui la trasformazione digitale non è soltanto una questione di software, ma una vera infrastruttura immateriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise e porti digitali: la sfida tecnologica per il Mezzogiorno

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