Molise allarme dialisi | stop ai tagli ai presidi di Agnone e Larino

Nel Molise, si registra un allarme riguardo ai servizi di dialisi, con notizie di possibili tagli ai centri di Agnone, Venafro e Larino. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle ha inviato una diffida formale all’Azienda sanitaria regionale, alla struttura commissariale e al presidente della Regione, chiedendo di fermare la trasformazione di questi presidi. La questione riguarda la sospensione delle attività presso alcuni centri dialisi nel territorio.

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Greco, ha inviato una diffida formale all’Azienda sanitaria regionale, alla struttura commissariale e al presidente della Regione Molise per bloccare la trasformazione dei centri dialisi di Agnone, Venafro e Larino. La richiesta mira a impedire che tali presidi diventino centri di assistenza limitata, coinvolgendo anche il Ministero della Salute nella vicenda. Il rischio per la continuità assistenziale nei territori isolati. La proposta di riorganizzazione sanitaria punta a modificare la natura dei servizi emodialitici nelle zone di Agnone, Venafro e Larino, trasformandoli in strutture con assistenza ridotta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Molise, allarme dialisi: stop ai tagli ai presidi di Agnone e Larino Notizie correlate Stop ai tagli indiscriminati: parte l’offensiva legale a RietiMarco Tiberti, a capo di European Consumers APS, ha annunciato una battaglia legale contro le potature drastiche e gli abbattimenti non giustificati... Lombardia, +1 milione per studenti disabili: stop ai tagli IeFPLa giunta della Regione Lombardia ha deliberato un aumento di un milione di euro per potenziare il sostegno agli studenti con disabilità inseriti nei...