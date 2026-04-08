Lombardia +1 milione per studenti disabili | stop ai tagli IeFP

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato un incremento di un milione di euro destinato a migliorare il supporto agli studenti con disabilità iscritti ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno scolastico 20252026. La decisione arriva dopo la sospensione dei tagli previsti in precedenza e mira a garantire una maggiore assistenza a questa categoria di studenti. La misura riguarda l’intero territorio regionale e coinvolge le risorse destinate ai servizi di supporto.

La giunta della Regione Lombardia ha deliberato un aumento di un milione di euro per potenziare il sostegno agli studenti con disabilità inseriti nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’anno formativo 20252026. Il provvedimento, promosso dall’assessore Simona Tironi, mira a garantire la copertura totale dei bisogni espressi dagli enti formativi. Questa nuova quota finanziaria si innesta su un impianto già solido, che prevede l’impiego di 21.537.500 euro stanziati nel 2025. Tali risorse derivano dal programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus per il periodo 20212027, all’interno di un piano più ampio che destina 346 milioni alla formazione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lombardia, +1 milione per studenti disabili: stop ai tagli IeFP Tagli stipendi Municipalità a Napoli, risparmiato un milione di euro: andrà a scuole e disabiliIl Comune di Napoli ha risparmiato 970mila euro dal taglio dei gettoni dei consiglieri municipali. Assistenza agli studenti disabili, il Comune spende oltre 1 milione nel 2025: chiesta riorganizzazione del servizioQuestion time del consigliere Zicari da cui emergono spese elevate per espletamento del servizio e contenziosi. Temi più discussi: Imprese: 10 milioni da Regione per trasformazione digitale e green; Cinema, teatri e auditorium: dalla Regione oltre un milione di euro per 7 strutture di città e provincia; Da Regione Lombardia 2,8 milioni per scuole ed edifici pubblici del Varesotto: ecco tutti i progetti finanziati; Lombardia, altri 90 milioni per sostenere competitività e innovazione. Disabilità, la Lombardia stanzia un milione in più per la formazione professionale: Non lasciamo indietro nessunoLa Giunta regionale incrementa le risorse del bando IeFP 2025/2026 dopo l’impennata delle richieste. L’assessore Tironi: Scongiurato il rischio di interruzioni dei contributi per 6.540 studenti ... orizzontescuola.it Lombardia, 88 milioni per gli impianti sportivi: investimenti triplicati con il bando 2025 regionaleBando impianti sportivi Lombardia 2025: oltre 88 milioni investiti e 81 progetti per riqualificare le strutture sportive. milanosportiva.com Campania protagonista con gli Under 15 La Lombardia in rosa vince sempre - facebook.com facebook Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com