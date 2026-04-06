Stop ai tagli indiscriminati | parte l’offensiva legale a Rieti

A Rieti è partita una battaglia legale contro le potature e gli abbattimenti di alberi considerati eccessivi o non necessari. La denuncia arriva da un rappresentante di un’associazione di consumatori, che ha deciso di agire contro le pratiche di taglio indiscriminato nel territorio. Le azioni legali sono state avviate per tutelare le aree verdi e contrastare le potature considerate eccessive.

Marco Tiberti, a capo di European Consumers APS, ha annunciato una battaglia legale contro le potature drastiche e gli abbattimenti non giustificati nel territorio reatino. L’iniziativa nasce dall’entrata in vigore delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione e Gestione del Rischio Arboreo del CONAF. Il Presidente dell’associazione, con sede a Cittaducale, intende utilizzare i nuovi parametri scientifici per fermare interventi che definisce distruttivi. La strategia si concentra su Rieti, Cittaducale e i centri limitrofi, dove l’attivismo della realtà locale mira a proteggere il patrimonio arboreo urbano. Le azioni legali si baseranno sulla Circolare n. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop ai tagli indiscriminati: parte l’offensiva legale a Rieti Umbria al Tar: da 139 a 130 scuole, stop ai tagliLa Regione Umbria si prepara a sostenere il ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello contro le nuove norme sul dimensionamento... "La scuola non è una fabbrica, stop ai tagli": i sindacati contro il commissariamento da RomaA seguito della decisione del Consiglio dei ministri di procedere al commissariamento della nostra Regione per la mancata approvazione del piano di... Temi più discussi: Potature di alberi in altre città, le associazioni: Tagli indiscriminati. Le linee guida; Assicurazioni: stop alla maxi-franchigia per chi rifiuta il carrozziere; Energia, Paolo Capone, Leader UGL: No a nuovi lockdown, da Bruxelles strategia suicida. Riformare subito il Patto di Stabilità. Potature di alberi in altre città, le associazioni: Tagli indiscriminati. Le linee guidaA Roma il caso delle potature in diversi quartieri solleva le proteste degli ambientalisti: I crolli improvvisi non sono diminuiti ma è cresciuta la ... repubblica.it Basilicata. Asm ai sindacati: Mai fatto tagli indiscriminatiL’Asl di Matera respinge le accuse dei sindacati: Abbiamo solo dato corso a procedure imposte dalla legge e siamo intervenuti in ogni settore, pulizia compresa, senza intaccare i servizi sanitari, ... quotidianosanita.it Stop all'uso di sigarette tradizionali ed elettroniche su tutti i lidi della città. Previste anche multe di 500 euro per i trasgressori facebook Roma: lesione per Mancini, stop di 2-3 settimane. Il difensore rientrerà a maggio dopo esser uscito all'intervallo con l'Inter #ANSA x.com