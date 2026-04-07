Conte allo scoperto | Io nuovo ct della Nazionale? L’anno scorso si diceva che avrei lasciato Napoli per andare alla Juve L’intervento

L’allenatore del Napoli ha parlato pubblicamente, commentando le voci che lo collegano al ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ha ricordato come, lo scorso anno, si fosse parlato di un possibile trasferimento a una grande squadra, senza confermare né smentire un suo coinvolgimento con la selezione azzurra. Il suo intervento si è concentrato sulla situazione attuale e sulle indiscrezioni che circolano in ambienti calcistici.

di Luca Fioretti Conte in Nazionale? Le parole dell’allenatore del Napoli sull’Italia e sul suo coinvolgimento nel delicato momento che sta attrezzando la federazione. Dopo la prestigiosa e sudata vittoria conquistata con grande merito sul campo contro il Milan, Antonio Conte ha affrontato argomenti estremamente delicati in conferenza stampa. L’allenatore ha fornito una lucida analisi sulla Nazionale. Il tecnico ha giustamente ricordato il suo contratto, senza nascondere il profondo rammarico per le complesse dinamiche storiche che circondano l’intero e sofferente movimento. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Temi più discussi: Oggi se facciamo i passaggi indietro gioco anche io!, Del Piero e la battuta sul calcio moderno; Dal ritorno al Milan al rinnovo, Saelemaekers si racconta: Contratto fino al 2031 cosa non scontata. Io la riprova che solo il talento non basta!; Primarie, divisi gli elettori del centrosinistra. Schlein favorita su Conte solo se la gara è a due; Conte resta in corsa per l’Italia: cosa filtra.

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L'allenatore del Napoli Antonio Conte si gode il successo sul Milan che lo lancia all'inseguimento dell'Inter - facebook.com facebook