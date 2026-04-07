Conte allo scoperto | Io nuovo ct della Nazionale? L’anno scorso si diceva che avrei lasciato Napoli per andare alla Juve L’intervento

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Napoli ha parlato pubblicamente, commentando le voci che lo collegano al ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ha ricordato come, lo scorso anno, si fosse parlato di un possibile trasferimento a una grande squadra, senza confermare né smentire un suo coinvolgimento con la selezione azzurra. Il suo intervento si è concentrato sulla situazione attuale e sulle indiscrezioni che circolano in ambienti calcistici.

di Luca Fioretti Conte in Nazionale? Le parole dell’allenatore del Napoli sull’Italia e sul suo coinvolgimento nel delicato momento che sta attrezzando la federazione. Dopo la prestigiosa e sudata vittoria conquistata con grande merito sul  campo  contro il Milan,  Antonio Conte  ha affrontato argomenti  estremamente delicati  in conferenza stampa. L’allenatore ha fornito una  lucida analisi  sulla Nazionale. Il tecnico ha giustamente ricordato il suo contratto, senza nascondere il  profondo rammarico  per le complesse dinamiche storiche che circondano l’intero e sofferente movimento. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Conte allo scoperto: «Io nuovo ct della Nazionale? L’anno scorso si diceva che avrei lasciato Napoli per andare alla Juve». L’intervento

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