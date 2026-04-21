Modena la città invisibile gli studenti del Tassoni ridisegnano la mappa urbana
Giovedì 23 aprile alle 16:30, nella Sala del Consiglio Comunale di Piazza Grande a Modena, si terrà l’evento conclusivo di Immagini di città. Gli studenti del Liceo Tassoni presenteranno i loro lavori dedicati alla mappa urbana della città, un progetto che coinvolge le rappresentazioni visive e le interpretazioni dello spazio urbano. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di studi sulla città e il suo paesaggio.
Giovedì 23 aprile alle ore 16.30, la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Grande a Modena ospita l’evento conclusivo di Immagini di città. Laboratorio artistico sulla toponomastica e i segni urbani della città di Modena. Un appuntamento, aperto a tutto il pubblico con prenotazione obbligatoria.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Studenti del Tassoni alle Olimpiadi. "Bellissimo"Alle Olimpiadi di Milano Cortina che si sono appena chiuse, saranno in tanti a legare ricordi indelebili.
Leggi anche: "Basilica, libro ancora tutto da sfogliare". Gli stati generali ridisegnano la città
Contenuti e approfondimenti
Si parla di: Modena, la città invisibile, gli studenti del Tassoni ridisegnano la mappa urbana.
Alberi, città e immaginazione: ecco il programma di Alberi Festival Lab ModenaAlberi Festival, edizione 2025 Gli alberi come presenze vive, quotidiane e spesso invisibili, come chiave per ripensare il futuro delle città. A meno di una settimana dall’avvio, Alberi Festival Lab p ... sassuolo2000.it
Pienza inaugura la mostra 'Città Rivelate' di Maria Pia MucciNel trentennale da quando è diventata Patrimonio Mondiale, Pienza osserva la propria essenza di città ideale con il filtro de Le Città Invisibili di Italo Calvino e con gli occhi dell’artista Maria ... radiosienatv.it