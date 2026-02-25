Studenti del Tassoni alle Olimpiadi Bellissimo

© Ilrestodelcarlino.it - Studenti del Tassoni alle Olimpiadi. "Bellissimo"

Alle Olimpiadi di Milano Cortina che si sono appena chiuse, saranno in tanti a legare ricordi indelebili. Tra questi, senz'altro anche gli allievi della 5S del Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo Alessandro Tassoni di Modena, che nei giorni scorsi hanno assistito alla finale per il bronzo di hockey su ghiaccio femminile tra Svizzera e Svezia, alla Milano Santagiulia Hockey Ice Arena. Un'esperienza indimenticabile, possibile grazie all'opportunità fornita dall'Ufficio Educazione Fisica dell'Ust di Modena, e al sostegno del Panathlon Club Modena. La giornata, che ha visto anche la visita al braciere olimpico, ha consentito ai professionisti dello sport di domani di toccare con mano i valori olimpici.