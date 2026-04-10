Basilica libro ancora tutto da sfogliare Gli stati generali ridisegnano la città

A Fano si tengono gli stati generali della città, un momento che coinvolge diverse realtà locali. Durante l’evento, si è parlato della Basilica, un edificio ancora tutto da esplorare e valorizzare. L’amministrazione comunale ha colto questa occasione dopo due anni dall’insediamento per rinnovare le linee di intervento in ambito urbanistico e culturale. La discussione si inserisce in un percorso di rilancio della città, con attenzione alle sue radici storiche e alle prospettive future.

Fano celebra gli stati generali della città. La scoperta della Basilica è stata l’occasione per l’amministrazione comunale, dopo due anni dal suo insediamento, di rilanciare l’azione di governo dal punto di vista urbanistico e culturale. "Il Pug – ha ricordato il sindaco Luca Serfilippi – ridisegnerà la città e sarà necessario il contributo di tutti". Questo il senso del confronto di ieri pomeriggio nella sala Verdi del Teatro della Fortuna, articolato in due momenti: il primo dedicato all’ urbanistica, l’altro più culturale focalizzato sulla Basilica di Vitruvio, definita da Tommaso Casci Ceccacci (funzionario della Soprintendenza), come "un libro ancora tutto da sfogliare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Basilica, libro ancora tutto da sfogliare". Gli stati generali ridisegnano la città Saranno nel nome di Vitruvio gli Stati generali della cittàNel nome di Vitruvio, gli Stati generali della città di Fano, in programma, domani alle 16, nella sala Verdi del Teatro della Fortuna: l’incontro... Tanti: Stati generali della sanità aretina, la Città chiede un nuovo patto alla Asl e risposte condiviseArezzo, 24 gennaio 2026 – Tanti: Stati generali della sanità aretina, pronto soccorso e umanizzazione delle cure. Si parla di: Basilica, libro ancora tutto da sfogliare. Gli stati generali ridisegnano la città; Leone XIV, macigni sepolcrali da rimuovere per la pace, ma non facciamoci paralizzare.