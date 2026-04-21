L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha ricevuto un finanziamento di 2,4 milioni di euro destinato a sostenere sei nuovi studi medici. Questa somma permette di rafforzare le attività di ricerca e di avviare progetti innovativi nel settore sanitario. La struttura si distingue per aver ottenuto il finanziamento senza essere un IRCCS, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama della ricerca medica non accreditata.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha ottenuto un finanziamento di 2,4 milioni di euro per dare impulso a sei nuovi progetti di ricerca medica, posizionandosi come leader tra le strutture non accreditate come IRCCS. La decisione del Ministero della Salute, nell’ambito del bando per la ricerca finalizzata 2024, vede l’Emilia-Romagna impegnata con oltre 14,1 milioni di euro distribuiti su 35 progetti tra aziende sanitarie (17) e istituti di ricerca (18), confermando il terzo posto nazionale della regione dietro Lombardia e Lazio. Il traguardo raggiunto dal polo modenese è frutto di una complessa macchina organizzativa che ha il coinvolgimento diretto dei direttori di tutti i reparti interessati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena accelera la ricerca: 2,4 milioni per nuovi studi medici

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