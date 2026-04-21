Negli ultimi mesi, sono state introdotte nuove soluzioni open source per l'elaborazione di modelli 3D generativi direttamente sui computer Apple con sistema macOS. Queste innovazioni sfruttano i chip Apple, consentendo di superare le limitazioni tecniche precedenti. L'uso di queste tecnologie permette di eseguire calcoli complessi senza dover ricorrere a server esterni o hardware dedicato. Gli sviluppatori e gli utenti ora dispongono di strumenti più accessibili e performanti per lavorare con modelli 3D avanzati.

L'elaborazione di complessi modelli generativi direttamente sui computer Apple sta vivendo una svolta decisiva grazie all'avvento di soluzioni open source che abbattono le barriere tecniche su macOS. Il progetto Trellis Mac si pone come il protagonista di questa evoluzione, permettendo di trasformare immagini o testi in oggetti tridimensionali sfruttando la potenza dei chip Apple Silicon senza dover dipendere da sistemi Linux o configurazioni manuali estenuanti. La tecnologia dietro la generazio .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modelli 3D su Mac: la rivoluzione AI che sfrutta i chip Apple

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