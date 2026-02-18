Apple punta su chip M5 e cloud privato | Siri si evolve ma la rivoluzione richiede tempo e affinamenti

Apple ha deciso di concentrarsi sui nuovi chip M5 e sui servizi cloud privati, cercando di migliorare Siri, anche se i progressi sono ancora lenti. La compagnia di Cupertino sta investendo risorse in queste tecnologie per rendere l’assistente virtuale più rapido e affidabile, ma i risultati concreti si vedono ancora a distanza di mesi. Nel frattempo, i produttori di iPhone e Mac continuano a sviluppare hardware avanzato, aspettando che le novità di Siri diventino più evidenti. La prima versione di prova di iOS 26 non porta cambiamenti sostanziali a Siri, ma Apple mantiene l’impegno a lungo termine.

Apple e l'Intelligenza Artificiale: Siri Rallenta, ma la Rivoluzione Hardware è in Corso. Cupertino continua a lavorare al futuro di Siri, nonostante l'assenza di novità significative nella prima beta di iOS 26.4. L'azienda sta investendo massicciamente nello sviluppo di un'architettura server potenziata, con l'implementazione di chip M5 per il Private Cloud Compute, un elemento chiave per gestire i modelli di linguaggio avanzati che alimenteranno la prossima generazione dell'assistente vocale. Questo passaggio strategico mira a migliorare significativamente la comprensione contestuale e le interazioni tra le applicazioni, ponendo al contempo un forte accento sulla privacy e la sicurezza dei dati degli utenti.