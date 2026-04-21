Mit progetti di digitalizzazione logistica | cofinanziate oltre 1.200 imprese con LogIN Business

Più di 1.200 imprese hanno avviato progetti di digitalizzazione della logistica grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Questi interventi rientrano nell’ambito di LogIN Business, un programma che sostiene la modernizzazione delle strutture e dei processi logistici delle aziende italiane. L’obiettivo è favorire l’innovazione e migliorare l’efficienza del settore.

Sono oltre 1.200 le imprese che hanno già avviato progetti di digitalizzazione della logistica grazie agli investimenti Pnrr di competenza del Mit. Si tratta di uno stimolo all’innovazione reso possibile attraverso la misura M3C2 – 2.1, “Digitalizzazione della catena logistica”, con cui sono stati stanziati 157 milioni di euro attraverso il bando LogIN Business. Lo annuncia il Mit in una nota. L’obiettivo è quello di sostenere l’adozione di piattaforme digitali interoperabili con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), favorire la dematerializzazione dei documenti di trasporto e rendere più efficienti flussi e rotte grazie a tecnologie avanzate, inclusa l’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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