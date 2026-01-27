Tempi di attesa carico e scarico | la normativa MIT come opportunità per una logistica più efficiente

La normativa MIT sui tempi di attesa e di carico e scarico offre strumenti concreti per una logistica più efficiente. Stabilendo una franchigia di 90 minuti e un indennizzo automatico per i ritardi, questa normativa mira a tutelare le parti coinvolte, promuovendo trasparenza e responsabilità nel settore dei trasporti.

La normativa distingue in modo netto tra tempi di attesa e tempi effettivi di carico e scarico, stabilisce una franchigia di 90 minuti e prevede un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora o frazione di ritardo, rafforzando la tutela del vettore e la trasparenza nei rapporti tra committenza.

