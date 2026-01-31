Oltre 200 partecipanti in progetti formativi con 88 stage attivati in ambito sociale e professionale

Oltre 200 persone hanno preso parte a progetti di formazione, con 88 tirocini attivati in ambito sociale e professionale. La partecipazione è stata alta e dimostra l’interesse verso opportunità di crescita e inserimento nel mondo del lavoro.

Oltre duecento persone hanno preso parte a progetti formativi strutturati in ambito sociale e professionale, con l'attivazione di 88 tirocini. Il programma, condotto con un approccio mirato a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e il coinvolgimento attivo delle comunità locali, si è svolto in diverse aree geografiche, coinvolgendo soggetti con percorsi di sviluppo diversificati: giovani in cerca di occupazione, persone in transizione professionale, e gruppi svantaggiati in cerca di nuove opportunità. I tirocini, distribuiti su un arco temporale che copre diversi mesi dell'anno, sono stati collocati in enti del terzo settore, cooperative sociali, imprese locali e istituzioni pubbliche, con un particolare su settori in crescita come l'assistenza alle persone, la gestione del patrimonio culturale, l'innovazione sociale e i servizi digitali per il pubblico.

