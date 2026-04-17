A Pietracatella si sono svolti nuovi interrogatori e sono stati chiamati periti forensi in seguito alla tragedia avvenuta nei giorni intorno al Natale. Le indagini hanno subito un’accelerazione con il rientro in Questura della cugina di Gianni Di Vita, che era stata coinvolta nelle prime fasi dell’indagine. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sui risultati delle verifiche o sulle eventuali novità emerse.

Le indagini sulla tragedia avvenuta a Pietracatella nei giorni vicini al periodo natalizio hanno subito un’accelerazione decisiva con il ritorno in sede della cugina di Gianni Di Vita presso la Questura di Campobasso. La donna, che svolge l’attività di insegnante e risiede a brevissima distanza dall’abitazione dove si è consumato il presunto avvelenamento, ha affrontato un interrogatorio durato oltre quattro ore ieri pomeriggio presso gli uffici della Squadra Mobile. Questo nuovo passaggio avviene dopo una precedente audizione avvenuta la scorsa settimana, durante la quale la stessa è stata ascoltata per tre ore insieme a Gianni Di Vita e alla figlia Alice.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Pietracatella: nuovi interrogatori e periti forensi

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