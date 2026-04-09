Gli investigatori della questura di Campobasso hanno programmato per giovedì 9 aprile una nuova serie di interrogatori nel caso di Pietracatella, dove sono state uccise Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. La polizia sta conducendo le verifiche sul luogo dell'omicidio e ha già ascoltato alcune persone coinvolte. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine proseguono le indagini.

Gli investigatori della questura di Campobasso hanno programmato per la giornata di giovedì 9 aprile una nuova sessione di interrogatori legati al caso di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita hanno perso la vita. L’indagine, che ha preso una svolta decisiva trasformando l’ipotesi iniziale di intossicazione alimentare in quella di un duplice omicidio premeditato avvenuto dopo il periodo natalizio, procede attraverso l’ascolto di familiari e conoscenti delle due vittime. L’iter investigativo tra deposizioni prolungate e nuove audizioni. Il lavoro tecnico degli inquirenti si sta concentrando sulla ricostruzione dettagliata della dinamica che ha portato alla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Pietracatella: maratona di interrogatori per il duplice omicidio

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