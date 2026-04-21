Si è conclusa ieri sera la missione del Comune di Gubbio in Lussemburgo, durata cinque giorni. Durante il soggiorno sono stati organizzati diversi incontri e scambi di idee con rappresentanti di enti e istituzioni locali. La visita ha rappresentato un momento di confronto e di rafforzamento dei rapporti con le realtà del paese europeo, segnando un passo importante nel percorso di espansione delle relazioni internazionali della città.

Si è conclusa nella serata di ieri la missione istituzionale del Comune di Gubbio in Lussemburgo: cinque giorni densi di relazioni, incontri e prospettive, per una visita che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di apertura alle relazioni internazionali della città. Sabato ha segnato il momento più atteso e partecipato del programma: l’incontro con la comunità umbra ed eugubina residente in Lussemburgo. Un appuntamento intenso e partecipato, capace di riunire istituzioni, cittadini, imprenditori e rappresentanti dell’associazionismo in un clima di autentica condivisione. Dopo il saluto del sindaco, la serata ha lasciato spazio a un confronto diretto e concreto, tra storie personali, percorsi di vita all’estero e prospettive di collaborazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Missione in Lussemburgo, un successo. Gubbio punta sulle relazioni internazionali

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