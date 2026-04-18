Gubbio allarga i confini Prima l’ex ambasciatore Usa Poi summit in Lussemburgo

Gubbio sta vivendo un periodo di grande attenzione internazionale. Recentemente, ha accolto un ex ambasciatore statunitense, che ha visitato la città. Successivamente, si è tenuto un incontro in Lussemburgo, coinvolgendo rappresentanti di diversi paesi. Questi eventi testimoniano l’interesse crescente verso la città, che si sta aprendo a nuovi rapporti e collaborazioni a livello globale.

È un periodo segnato da importanti relazioni internazionali quello che sta vivendo la città di Gubbio. Dopo la visita dell’ex ambasciatore Usa a Roma Ronald Spogli di qualche settimana fa, nella serata di giovedì il sindaco Vittorio Fiorucci e il vicesindaco Francesco Gagliardi sono arrivati in Lussemburgo per una serie di incontri istituzionali, economici e comunitari di alto profilo. Una visita istituzionale che terminerà lunedì e che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di apertura alle relazioni internazionali della città. Ieri l’incontro presso il Comune di Differdange, dove la delegazione eugubina è stata ricevuta dal...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio allarga i confini. Prima l’ex ambasciatore Usa. Poi summit in Lussemburgo Notizie correlate Biglietti per Gubbio, un tafferuglio che pare il mercato del giovedì: prima il caos, poi “Alleluia” onlineArezzo, 18 febbraio 2026 – O via, s’è cominciata male, ma male davvero, la prevendita per la trasferta di Gubbio. Biglietti per Gubbio, un tafferuglio che pare il mercato del sabato: prima il caos, poi “Alleluia” onlineO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Divieto di vendita online, code...