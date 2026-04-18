Gubbio allarga i confini Prima l’ex ambasciatore Usa Poi summit in Lussemburgo

Da lanazione.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gubbio sta vivendo un periodo di grande attenzione internazionale. Recentemente, ha accolto un ex ambasciatore statunitense, che ha visitato la città. Successivamente, si è tenuto un incontro in Lussemburgo, coinvolgendo rappresentanti di diversi paesi. Questi eventi testimoniano l’interesse crescente verso la città, che si sta aprendo a nuovi rapporti e collaborazioni a livello globale.

È un periodo segnato da importanti relazioni internazionali quello che sta vivendo la città di Gubbio. Dopo la visita dell’ex ambasciatore Usa a Roma Ronald Spogli di qualche settimana fa, nella serata di giovedì il sindaco Vittorio Fiorucci e il vicesindaco Francesco Gagliardi sono arrivati in Lussemburgo per una serie di incontri istituzionali, economici e comunitari di alto profilo. Una visita istituzionale che terminerà lunedì e che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di apertura alle relazioni internazionali della città. Ieri l’incontro presso il Comune di Differdange, dove la delegazione eugubina è stata ricevuta dal...🔗 Leggi su Lanazione.it

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