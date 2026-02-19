Trieste il nuovo direttore di Miramare è il pordenonese Guido Comis

Guido Comis, nato a Pordenone, ha preso il comando del museo e parco di Miramare a Trieste, dopo aver vinto il concorso pubblico. La sua laurea in Lettere alla Ca’ Foscari di Venezia e la specializzazione in storia dell’arte all’Università di Milano, entrambe concluse con il massimo dei voti, lo hanno preparato a questa incarico. Comis ha già lavorato in diversi musei e si è distinto per le sue competenze nel settore culturale. La sua nomina mira a rafforzare la gestione del sito storico.

Il pordenonese Guido Comis è il nuovo direttore del museo e parco di Miramare, a Trieste. Maturità al liceo Grigoletti, laurea in Lettere alla Ca' Foscari di Venezia e una specializzazione in storia dell'arte all'Università di Milano, queste ultime due completate con il massimo dei voti. Il curriculum di Comis, nato nel 1971 a Pordenone e nominato al vertice di Miramare dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, è di tutto rispetto. Comis ha lavorato per dieci anni in Svizzera come curatore, prima a Zurigo, poi al Museo d'arte di Lugano e infine al Museo d'arte della Svizzera italiana.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Laurea a Venezia, gli anni in Svizzera e parla quattro lingue: chi è il nuovo direttore di MiramareGuido Comis, originario di Pordenone, è diventato il nuovo direttore di Miramare dopo aver studiato a Venezia e trascorso alcuni anni in Svizzera.

