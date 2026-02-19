Trieste il nuovo direttore di Miramare è il pordenonese Guido Comis
Il pordenonese Guido Comis è il nuovo direttore del museo e parco di Miramare, a Trieste. Maturità al liceo Grigoletti, laurea in Lettere alla Ca' Foscari di Venezia e una specializzazione in storia dell'arte all'Università di Milano, queste ultime due completate con il massimo dei voti. Il curriculum di Comis, nato nel 1971 a Pordenone e nominato al vertice di Miramare dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, è di tutto rispetto. Comis ha lavorato per dieci anni in Svizzera come curatore, prima a Zurigo, poi al Museo d'arte di Lugano e infine al Museo d'arte della Svizzera italiana.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
