Mirabella Eclano i Carabinieri intensificano i controlli durante il trilaterale sull' immigrazione

Nel fine settimana, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli tra Mirabella Eclano e i comuni vicini, in coordinamento con le autorità provinciali. Questa operazione è stata effettuata in concomitanza con il trilaterale dei Ministri dell’Interno, che si è svolto recentemente. Durante i servizi, sono stati verificati diversi veicoli e persone sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza durante l’evento internazionale.

Durante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e comuni limitrofi, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, d’intesa con le competenti Autorità di livello provinciale, ha svolto mirati servizi di controllo del territorio connessi al trilaterale dei Ministri dell’Interno svoltosi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Carabinieri in azione tra Mirabella Eclano e Valle Ufita: controlli straordinari, denunce e sequestriProseguono i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Controlli notturni tra Mirabella Eclano e la Valle Ufita: denunce e sequestri da parte dei CarabinieriControlli straordinari dei Carabinieri tra Mirabella Eclano e Valle Ufita: denunce, sanzioni e segnalazioni per droga e violazioni delle misure di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vertice trilaterale Italia-Francia-Germania a Mirabella Eclano; Mirabella Eclano e Valle Ufita, controlli tra locali e territorio: cinque persone denunciate; Taurasi, uomo minaccia di lanciarsi da un ponte di 15 metri: salvato dai carabinieri; I carabinieri salvano la vita ad un uomo che stava per lanciarsi da un ponte. Mirabella Eclano, i Carabinieri intensificano i controlli durante il trilaterale dei Ministri dell’InternoDurante l’ultimo fine settimana, tra Mirabella Eclano e comuni limitrofi, il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, d’intesa con le competenti Autorità di livello provinciale, ha svolto mirati ... irpinianews.it Vertice Mirabella Eclano, UNARMA ringrazia: Sicurezza impeccabile e carabinieri di eccellenzaSi è tenuto nei giorni 17 e 18 aprile 2026 in Mirabella Eclano il trilaterale Italia-Francia-Germania dei Ministri dell’Interno che ha visto impiegati un massiccio numero di uomini appartenenti a tutt ... irpinianews.it Momenti di forte tensione nella giornata di ieri a Taurasi, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in salvo un uomo che minacciava di togliersi la vita. L’allarme è scattato poco prima, quando al num - facebook.com facebook